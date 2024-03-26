Официальный курс 26 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,22 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 32 копейки против 25 марта.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,48 гривны, что на 36 копеек больше, чем было вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 27 марта:
- доллар – 39,34 гривны,
- евро – 42,69 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 26 марта курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,97 гривны, а продажа – 39,47 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,70 гривны, а продажа – 39,50 гривны .
- На черном рынке: покупка – 39,29 гривны, а продажа – 39,40 гривны.
Каким будет курс доллара
В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что подорожание курса на прошлой неделе не отразилось ощутимо на наличном рынке.
По статистике регулятора, в течение прошлой недели население в среднем за день покупало валюты на 15 миллионов больше, чем продавало. Для сравнения, конце января разница достигала 70 – 80 миллионов долларов в день.
По прогнозам, на этой неделе коридор курсовых колебаний на межбанке будет шире. А ориентиром для рынка будет отметка в 39 гривен за доллар.