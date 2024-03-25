Офіційний курс 25 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,90 гривні за долар. Вартість долара впала на 2 копійки проти 22 березня.

Читайте також Валютний шторм скасовується чи ні: що прогнозують стосовно долара

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,12 гривні, що на 34 копійки менше, ніж було минулого тижня.

Який буде офіційний курс долара та євро 26 березня:

долар – 39,22 гривні,

євро – 42,48 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 25 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,80 гривні, а продаж – 39,20 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,83 гривні , а продаж – 39,37 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,10 гривні, а продаж – 39,25 гривні.

Прогноз курсу долара на цей тиждень

Як розповіла банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу, зростання курсу до позначок понад 39 гривень за долар минулого тижня не призвело до відчутної реакції на готівковому ринку.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank За статистикою регулятора, протягом минулого тижня населення в середньому за день купувало валюти на 15 мільйонів більше, ніж продавало. Для порівняння, наприкінці січня різниця сягала 70 – 80 мільйонів доларів на день.

Як прогнозує банкірка, цього тижня очікується доволі широкий коридор курсових коливань на міжбанку. Відтак, орієнтиром для ринку буде позначка у 39 гривень за долар.

На мою думку, вартість валюти у готівковому сегменті протягом цього тижня знаходитиметься в діапазоні 38,8 – 39,5 гривні за долар,

– каже Золотько.