Офіційний курс 22 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,92 гривні за долар. Вартість долара впала на 21 копійку проти 21 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,46 гривні, що на 3 копійки більше, ніж учора.
Який буде офіційний курс долара та євро 25 березня:
- долар – 38,90 гривні,
- євро – 42,12 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 22 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,70 гривні, а продаж – 39,20 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,70 гривні, а продаж – 39,19 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,95 гривні, а продаж – 39,05 гривні.
Яким буде долар в останній тиждень березня
Як прогнозує банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, діапазон курсу долара на міжбанку буде на рівні 38,5 – 39,5 гривні за долар, а от на готівковому ринку – 38,5 – 40 гривень за долар.
Лєсовий додає, що коливання курсів хоч і відбуватиметься, втім це буде без істотної загрози для валютних показників.
Відповідно можна говорити про очікувану певну рівновагу між попитом і пропозицією через активність регулятора на міжбанку (механізм валютних інтервенцій покликаний по максимуму задовольнити попит).
Зауважте, що курс євро буде на такому рівні на наступний тиждень:
- на міжбанку – 41,5 – 43 гривні,
- на готівковому ринку – 41 – 43,5 гривні за євро.