Офіційний курс 22 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,92 гривні за долар. Вартість долара впала на 21 копійку проти 21 березня.

Читайте також Зарплати військових у 2024 році: хто буде отримувати 100 тисяч гривень

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,46 гривні, що на 3 копійки більше, ніж учора.

Який буде офіційний курс долара та євро 25 березня:

долар – 38,90 гривні,

євро – 42,12 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 22 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,70 гривні, а продаж – 39,20 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,70 гривні , а продаж – 39,19 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,95 гривні, а продаж – 39,05 гривні.

Яким буде долар в останній тиждень березня

Як прогнозує банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу, діапазон курсу долара на міжбанку буде на рівні 38,5 – 39,5 гривні за долар, а от на готівковому ринку – 38,5 – 40 гривень за долар.

Лєсовий додає, що коливання курсів хоч і відбуватиметься, втім це буде без істотної загрози для валютних показників.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Відповідно можна говорити про очікувану певну рівновагу між попитом і пропозицією через активність регулятора на міжбанку (механізм валютних інтервенцій покликаний по максимуму задовольнити попит).

Зауважте, що курс євро буде на такому рівні на наступний тиждень:

на міжбанку – 41,5 – 43 гривні,

на готівковому ринку – 41 – 43,5 гривні за євро.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.