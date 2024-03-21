Офіційний курс 21 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,13 гривні за долар. Вартість долара не змінилася проти 20 березня.

Читайте також Українська економіка у 2024 році: як зміниться ситуація на думку НБУ

Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,43 гривні, що на 3 копійки менше, ніж учора.

Який буде офіційний курс долара та євро 22 березня:

долар – 38,92 гривні,

євро – 42,46 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 21 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,85 гривні, а продаж – 39,40 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,40 гривні , а продаж – 39,30 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,02 гривні, а продаж – 39,20 гривні.

Вартість долара на наступний тиждень

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, хоч і різноспрямовані коливання курсів відбуватимуться, втім це відбуватиметься без істотної загрози для валютних показників.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Відповідно можна говорити про очікувану певну рівновагу між попитом і пропозицією через активність регулятора на міжбанку (механізм валютних інтервенцій покликаний по максимуму задовольнити попит).

Таким чином, на міжбанку прогнозують курс на рівні 38,5 – 39,5 гривні за долар та 41,5 – 43 гривні за євро. На готівковому ринку: 38,5 – 40 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.