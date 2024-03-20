Офіційний курс 20 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,13 гривні за долар. Вартість долара виросла на 16 копійок проти 19 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,46 гривні, що на 2 копійки більше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 21 березня:
- долар – 39,13 гривні,
- євро – 42,43 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 20 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 38,80 гривні, а продаж – 39,30 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,80 гривні, а продаж – 39,58 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,20 гривні, а продаж – 39,35 гривні.
Яким буде курс
У коментарі 24 Каналу експерт Данило Монін каже, що у березні Україна має отримати фінансування від партнерів. Це 4,5 мільярди євро від Євросоюзу, 900 мільйонів від МВФ і ще, ймовірно, від Японії.
Я думаю, курс буде зростати до отримання фінансування з Євросоюзу або МВФ. Вважаю, що курс не дійде до 40 гривень.
Таким чином, як тільки фінансування надійде, тоді курс почне опускатися в ціні. Водночас експерт радить купляти валюту вже на початку квітня, а до цього моменту зачекати.