Офіційний курс 20 березня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,13 гривні за долар. Вартість долара виросла на 16 копійок проти 19 березня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,46 гривні, що на 2 копійки більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 21 березня:

долар – 39,13 гривні,

євро – 42,43 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 20 березня курс долара такий:

У банках купівля становить 38,80 гривні, а продаж – 39,30 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,80 гривні , а продаж – 39,58 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 39,20 гривні, а продаж – 39,35 гривні.

Яким буде курс

У коментарі 24 Каналу експерт Данило Монін каже, що у березні Україна має отримати фінансування від партнерів. Це 4,5 мільярди євро від Євросоюзу, 900 мільйонів від МВФ і ще, ймовірно, від Японії.

Зауважте, що без цих коштів НБУ буде мінімізовувати витрати валюти й збільшувати курс.

Данило Монін Економічний експерт Я думаю, курс буде зростати до отримання фінансування з Євросоюзу або МВФ. Вважаю, що курс не дійде до 40 гривень.

Таким чином, як тільки фінансування надійде, тоді курс почне опускатися в ціні. Водночас експерт радить купляти валюту вже на початку квітня, а до цього моменту зачекати.

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