Які зараз виплати мають військові
Виплата військового формується з зарплати та премії. На загальну суму впливає рід військ, місце проходження служби та посада.
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Станом на тепер, 100 тисяч гривень отримують військові, що безпосередньо беруть участь бойових діях. Також ці кошти надаються оборонцям на реабілітації або ж тим, хто перебуває в полоні.
Значні виплати мають і інші військовослужбовці:
- 50 тисяч гривень надається військовим, які виконують спеціальні завдання на лінії фронту;
- 30 тисяч гривень – мобілізованим, які зараз перебувають у зоні активних бойових дій, при цьому вони не приймають у них безпосередню участь;
- від 15 до 30 тисяч гривень – військовослужбовцям, які належать до керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах
Також щомісячні виплати нараховуються строковикам, вони отримують 6 тисяч гривень. Курсантам закладів військового спрямування надають 2 350 гривень.
Як змінились виплати по інвалідності
Внаслідок березневої індексації змінились і виплати військовослужбовців, що отримали інвалідність. Їхні мінімальні пенсії зросли і тепер мають такий розмір:
- гарантована виплата для осіб з інвалідністю І групи тепер становить 15 347 гривень, вона збільшилась на 1 742,5 гривні;
- для осіб з інвалідністю ІІ групи – 12 396 гривень – 1 407,75 гривні;
- для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8 500 гривень – 965,20 гривень;
- для учасників бойових дій – 4 958 гривень – 562,70 гривень.
Після індексування також зросли виплати постраждалих учасників Революції Гідності на 562,70 гривень. Тепер вони становлять 4 958 гривень.