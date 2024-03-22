Які зараз виплати мають військові

Виплата військового формується з зарплати та премії. На загальну суму впливає рід військ, місце проходження служби та посада.

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Станом на тепер, 100 тисяч гривень отримують військові, що безпосередньо беруть участь бойових діях. Також ці кошти надаються оборонцям на реабілітації або ж тим, хто перебуває в полоні.

Значні виплати мають і інші військовослужбовці:

50 тисяч гривень надається військовим, які виконують спеціальні завдання на лінії фронту;

надається військовим, які виконують спеціальні завдання на лінії фронту; 30 тисяч гривень – мобілізованим, які зараз перебувають у зоні активних бойових дій, при цьому вони не приймають у них безпосередню участь;

– мобілізованим, які зараз перебувають у зоні активних бойових дій, при цьому вони не приймають у них безпосередню участь; від 15 до 30 тисяч гривень – військовослужбовцям, які належать до керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах