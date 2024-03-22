Какие сейчас выплаты имеют военные

Выплата военного формируется из зарплаты и премии. На общую сумму влияет род войск, место прохождения службы и должность.

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По состоянию на сейчас, 100 тысяч гривен получают военные, непосредственно участвующие в боевых действиях. Также эти средства предоставляются защитникам на реабилитации или тем, кто находится в плену.

Значительные выплаты имеют и другие военнослужащие:

50 тысяч гривен предоставляется военным, которые выполняют специальные задачи на линии фронта;

предоставляется военным, которые выполняют специальные задачи на линии фронта; 30 тысяч гривен – мобилизованным, которые сейчас находятся в зоне активных боевых действий, при этом они не принимают в них непосредственное участие;

– мобилизованным, которые сейчас находятся в зоне активных боевых действий, при этом они не принимают в них непосредственное участие; от 15 до 30 тысяч гривен – военнослужащим, которые относятся к руководящему и инструкторско-преподавательскому составу в учебных воинских частях