Официальный курс 22 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,92 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 21 копейку против 21 марта.

Читайте также Зарплаты военных в 2024 году: кто будет получать 100 тысяч гривен

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,46 гривны, что на 3 копейки больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 25 марта:

доллар – 38,90 гривны,

евро – 42,12 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 22 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,70 гривны, а продажа – 39,20 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,70 гривны , а продажа – 39,19 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,95 гривны, а продажа – 39,05 гривны.

Каким будет доллар в последнюю неделю марта

Как прогнозирует банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, диапазон курса доллара на межбанке будет на уровне 38,5 – 39,5 гривны за доллар, а вот на наличном рынке – 38,5 – 40 гривен за доллар.

Лесовой добавляет, что колебания курсов хоть и будет происходить, впрочем, это будет без существенной угрозы для валютных показателей.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Соответственно можно говорить об ожидаемом определенном равновесии между спросом и предложением из-за активности регулятора на межбанке (механизм валютных интервенций призван по максимуму удовлетворить спрос).

Заметьте, что курс евро будет на таком уровне на следующую неделю:

на межбанке – 41,5 – 43 гривны,

на наличном рынке – 41 – 43,5 гривны за евро.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.