Офіційний курс 29 березня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,22 гривні за долар. Вартість долара не змінилася проти 28 березня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 42,36 гривні, що на 8 копійок менше, ніж було вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 1 квітня:
- долар – 38,99 гривні,
- євро – 42,16 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 29 березня курс долара такий:
- У банках купівля становить 39 гривень, а продаж – 39,50 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 38,87 гривні, а продаж – 39,55 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 39,35 гривні, а продаж – 39,45 гривні.
Якого курсу долара чекати
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що показники курсові на початку квітня будуть мінливі.
Такі зміни, як і раніше, будуть майже щодня, однак вони не загрожуватимуть загальній ситуації на ринку.
Отже, за словами Лєсового, регулятор у своїх тактиках позбудеться фінансових обмежень та проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку.
- Прогнозується, що долар у квітні матиме такі коридори: 39 – 40 гривні за долар на міжбанку та на готівковому ринку.
- Щодо євро очікується, що валюта буде на рівні 42 – 43,5 гривні та 41 – 43,5 гривні відповідно.