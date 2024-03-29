В частности, как объяснила 24 Каналу народный депутат и член комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко, помощь распределяется на выплату пенсий, заработные платы учителям и врачам, различные социальные программы – культуру, спорт и тому подобное.

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Что позволило получить 9 миллиардов евро

Как пояснила Васильченко, все невоенные расходы, которые нужно ежемесячно покрывать из госбюджета, в течение полномасштабной войны помогают покрывать украинские международные партнеры.

В течение прошлых лет за время войны Украина получала 3 – 5 миллиардов долларов помощи. Учитывая блокирование комплексной помощи в Конгрессе США, наши партнеры из ЕС больше активизировались и пересмотрели свои бюджеты, поэтому Киев и получил 9 миллиардов евро.

Заметьте! Член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов объяснил, что 9 миллиардов евро будут распределяться следующим образом: 1 миллиард направят на поддержку региональных потребностей восстановления Украины и продолжение децентрализации. Еще 1 миллиард будет зарезервирован на поддержку малых и средних предприятий. И почти 7 миллиардов евро будет выделено на поддержку инвестиций.

О других источниках поступления средств

Член комитета ВР по вопросам финансов выделила другие источники поступления помощи Украине в марте:

Европейский союз – 4,8 миллиарда долларов;

Международный валютный фон – 800 миллионов гривен. Если МВФ предоставляет средства, это определенный маркер и сигнал для других финансовых доноров, а также международных партнеров;

Всемирный банк – 1,5 миллиарда долларов. Благодаря тому, что депутаты приняли законодательные акты, в частности, закон о рынке капиталов;

Канада – почти 1,5 миллиарда долларов;

Япония – 200 миллионов долларов.

В январе – феврале, когда была сложная ситуация, Япония действительно подставила плечо для Украины и в течение всего времени нам помогала,

– сказала народный депутат.

О помощи в последующие месяцы

Украина получит 1,5 миллиарда долларов в апреле в случае выполнения политических условий и обязательств по вступлению в ЕС.

Также еще 1,9 миллиарда долларов согласно плану Ukraine Falicity поступят в мае.

Кроме того, предполагается, что в июле, сентябре и декабре государство получит по 2,1 – 2,2 миллиарда долларов на каждый месяц.

Наши международные финансовые партнеры понимают, что являются критически важными для нас в том, чтобы мы могли финансировать невоенные бюджетные расходы,

– отметила Галина Васильченко.

Куда направляются налоги

Все средства, которые поступают в госбюджет из налогов или других вещей, используются для обороны страны. В частности, на закупку снарядов, оборонительные сооружения, выплату зарплаты военным, содержание армии и прочее.

Очень важно то, что мы донатим и каждый помогаем армии. Но даже более важно платить налоги и иметь возможность из государственного бюджета закупать все необходимые вещи для наших Сил обороны,

– констатировала народный депутат.

Чехия нашла снаряды для Украины

Сначала Чехия в рамках своей инициативы нашла возможность приобрести 800 000 артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру, которые не входят в Евросоюз и НАТО, для нужд Сил обороны Украины.

По словам президента Чехии Петра Павела, речь идет о 500 000 единиц боеприпасов натовского калибра и еще 300 000 единиц советского калибра.

Впоследствии в Чехии сообщили, что планируют расширить инициативу после того, как закупка первых 800 тысяч снарядов будет профинансирована. Речь идет о 700 тысячах крупнокалиберных снарядов, которые можно приобрести дополнительно при наличии необходимых средств.