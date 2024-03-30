Яким буде розмір пенсій у квітні

Вдруге пенсія у 2024 році зросте з 1 квітня. Це підвищення відбудеться для тих, хто старше 65 років і тих, хто має повний стаж. Крім того, відбудеться ще автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють.

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Зауважте, що розмір пенсійної виплати вказаної категорії осіб має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати – тобто з 1 січня, коли мінімальна зарплата виросла до 7 100 гривень, цей показник зріс з 2 680 до 2 840 гривень.

Наступне підвищення відбудеться з квітня – з 7 100 до 8 000 гривень. Відповідно, така пенсія складатиме уже не менше 3 200 гривень.

Зверніть увагу! Розмір повного стажу для пенсії у 2024 році складає вже 35 років для чоловіків, а 30 років – для жінок.

Мінімалка знову зросте

З 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросте знову – з 7 100 гривень до 8 000 гривень.

Нагадуємо, що з 1 січня 2024 року згідно з проєктом держбюджету на 2024 рік, розмір мінімальної зарплати в Україні зріс з 6 700 гривень до 7 100 гривень.

Зі зростом мінімальної зарплати в Україні підвищилася ще й середня зарплата. У березні середній показник становив у проміжку від 18,6 тисячі гривень до 19,6 тисячі гривень.

Кому доведеться з'явитися у ТЦК з 1 квітня

На сьогодні мобілізація в Україні стосується кожного з чоловіків призовного віку, які можуть бути придатними до несення військової служби. Тому з 1 квітня, як і в попередні місяці, кожен військовозобов'язаний має:

перебувати на військовому обліку за місцем проживання, за місцем роботи, за місцем консульського обліку (якщо живе за кордоном),

прибувати за повісткою або розпорядженням до установ, зазначених у документі,

повідомляти ТЦК про зміну місця проживання,

Зауважте! Заборонено змінювати його з моменту оголошення воєнного стану без дозволу ТЦК.

своєчасно проходити ВЛК,

проходити військовий вишкіл, нести військову службу,

у разі зміни місця проживання або виїзду за кордон особисто приходити в ТЦК для зняття з військового обліку,

стати на військовий облік самостійно після прибуття на нове місце проживання,

приходити до ТЦК для актуалізації персональних даних,

повідомляти ТЦК про втрату військово-облікового документа,

своєчасно подавати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Зверніть увагу! За порушення правил чоловіки можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Нові штрафи за працівників

З 1 квітня в Україні діятимуть нові розміри штрафів за використання незадекларованої праці, повідомляють в Державній службі з питань праці. Відтак штрафи залежатимуть від розміру мінімальної заробітної плати.

Вид санкцій та підстави для накладення штрафів:

10-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 80 000 гривень. Це попередження для юридичних осіб та ФОПів, які є платниками єдиного податку І – III груп. Йдеться про порушення за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); за оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу; за виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків.

Зверніть увагу! За вчинення порушення повторно протягом 2 років 30-кратний розмір мінімальної зарплати – 240 000 гривень.

2-кратний розмір мінімальної зарплати, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення – 16 000 гривень. Штраф нараховуватимуть за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Чи будуть зміни щодо субсидій

У квітні українці продовжать отримувати субсидії, які були призначені на період опалювального сезону.

Зверніть увагу! Зазвичай опалювальний сезон в Україні триває з жовтня минулого року по середину квітня 2024 року.



Втім, нещодавно в деяких обласних центрах України оголосили про дострокове завершення опалювального сезону.

Йдеться про Харків, адже за словами міського голови Ігоря Терехова, це було вимушеним рішенням через російські обстріли.

У Києві закінчили опалювальний сезон 28 березня. На це вплинуло підвищення температури повітря.

Того ж числа, що й у Києві, призупинили опалювати квартири львів'ян. Втім, якщо температура повітря понизиться знову, опалення включать.

Нагадуємо, що право на отримання субсидії мають малозабезпечені родини, чиї витрати на комунальні послуги перевищують 15% від загального місячного доходу,

Крім того, важливо, щоб домогосподарство не мало боргів за комуналку або простроченої на понад 3 місяці заборгованості, яка перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів (це 680 гривень за всі послуги).

Для отримання субсидії знадобляться такі документи:

заповнена заява на отримання житлової субсидії,

декларація про доходи та витрати,

угода щодо оренди житла, якщо ви орендуєте помешкання,

копія угоди про реструктуризацію боргів за комуналку, якщо така є,

довідка про доходи для підтвердження інформації, зазначеної в декларації,

довідка для внутрішньо переміщених осіб, якщо субсидія потрібна за новою адресою проживання,

інші потрібні документи відповідно до законодавства.

А оформити її можна буде декількома способами:

через інтернет: вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ), мобільний додаток ПФУ, а також портал Дія,

особисто в сервісному центрі ПФУ,

звернення до уповноважених органів виконавчої влади вашої громади або до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

поштою.

На які нові тарифи очікувати у новому місяці

Відомо, що до кінця опалювального сезону, а це до середини квітня, для українців тарифи на більшість комунальних послуг залишатимуться без змін. Йдеться про ціни на газ, гарячу воду та опалення.

Тарифи на газ

Ті споживачі, які користуються послугами "Нафтогазу", й надалі платитимуть за газ 7,96 гривні за кубометр. А для решти ціна коливатиметься на рівні від 7,70 до 9,90 гривені за кубометр.

Тариф на електроенергію

На сьогодні єдиний тариф на електроенергію становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

Нагадуємо, що раніше у коментарі 24 Каналу експерт Олег Попенко зауважив, що вартість електроенергії після опалювального сезону може зрости. За його підрахунками, ціна на світло може сягати навіть 6 гривень.

Тарифи на воду

Згідно з новим проєктом НКРЕКП, для постачальників холодної води у квітні можуть зрости тарифи. Відтак, перший етап підвищення очікується з 1 квітня, а другий – з 1 липня.

Прогнозується, що мешканці столиці можуть платити за тариф на 34% більше – вартість водопостачання та водовідведення з нинішніх 30,38 гривні за кубометр з ПДВ може зрости до 40,77 гривні за кубометр з ПДВ.

А жителі Дніпра платитимуть 37,61 гривні за кубометр з ПДВ,

У Вінниці з квітня пропонують платити 35 гривень за кубометр з ПДВ.

Зауважте! Рішення про збільшення тарифів на воду ще не ухвалили. Його повинні розглянути вже найближчим часом.

Також зростання тарифів з водопостачання можуть очікувати наступні споживачі:

"Львівводоканал" – 9,73 гривні за кубометр з ПДВ;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 5,63 гривні за кубометр з ПДВ;

"Чернівціводоканал" – 10,87 гривні за кубометр з ПДВ;

"Дрогобичводоканал" – 15,54 гривні за кубометр з ПДВ.

Важливо! Наведені вище ціни лише для водоканалів, які постачають та відводять воду в обласних центрах. Деякі з них працюють і в області. Водночас є міста, де кілька водоканалів. Якщо вашого водоканалу немає у списку, які описані, то з актуальним тарифом можна ознайомитись тут. Там тарифи вказані без ПДВ, тому їх буде потрібно помножити на 1,2.

Нові правила ввезення гуманітарної допомоги

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, з 1 квітня електронна система обігу гумдопомоги стане обов’язковою для волонтерів. Йдеться про Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.

Щоб завести гуманітарну допомогу в Україну тепер доведеться:

Зайти на сайт good.gov.ua та авторизуватися як отримувач гумдопомоги за допомогою Кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Для реєстрації варто вказати ЄДРПОУ організації, за яким з реєстру далі підтягується інформація про місце її реєстрації та керівництво. Так БФ (Благодійному фонду) присвоюється індивідуальний номер у Єдиному реєстрі.

Заповнити перелік вантажів, які будуть завозитися, у розрізі категорій вантажу. Форма декларації відповідає паперовій – це "спрощена" декларація із зазначенням обсягу та типу вантажу.

Згенерувати унікальний код гуманітарного вантажу – цей код використовується під час проходження митного контролю замість паперової декларації. З моменту реєстрації вантажу до моменту перетину ним кордону даються 30 днів.

Після завезення допомоги, вона розподіляється. Відтак в системі генерується автоматичний звіт з інформацією про те, куди були розподілені товари.

Важливо! У звіті буде зазначено лише населений пункт, без детальних адрес. А ті благодійні організації, які порушуватимуть вимоги звітування, втрачатимуть статус отримувача допомоги на 6 місяців.

Перехід на літній час

Наприкінці березня українці переводять стрілки годинників вперед – це буде в ніч з 30 на 31 березня. Відтак доба 31 числа буде на годину коротшою.

Зауважте! Сам перехід відбувається о 3:00 за київським часом. Стрілки годинників переводять двічі на рік: у кінці березня, а також у кінці жовтня на годину назад – на зимовий час.

Зазвичай годину в Україні вперед чи назад переводять на вихідні. Це зроблено для того, щоб люди змогли хоча б 1 день адаптуватися до нових часових змін.

В Мінекономіки повідомляють, що перехід на літній час покликаний для ефективнішого використання світлої частини доби.

Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби,

– кажуть у відомстві.

Цікаво, що у більшості країн розвинутого світу перехід на літній час або не впроваджувався, або був скасований.