Для чого потрібен перехід на літній час
Як стверджує Мінекономіки, запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. Вона покликана для того, аби ефективніше використовувати світлу частину доби.
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Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про порядок обчислення часу на території України".
Де ще переводять стрілки годинника
В Європейському Союзі діє рішення 2001 року, відповідно до якого в країнах – членах ЄС запроваджено перехід на літній час з кінця березня і на зимовий – в кінці жовтня.
А от Канада та США переходять на літній час у другу неділю березня, а зміну на зимовий час проводять у першу неділю листопада.