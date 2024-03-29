Для чого потрібен перехід на літній час

Як стверджує Мінекономіки, запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. Вона покликана для того, аби ефективніше використовувати світлу частину доби.

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Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про порядок обчислення часу на території України".

Цікаво! В Україні двічі було здійснено невдалі спроби скасувати перехід на літній час. Вперше, у 2011 році та вдруге – у 2021 році.

Де ще переводять стрілки годинника

В Європейському Союзі діє рішення 2001 року, відповідно до якого в країнах – членах ЄС запроваджено перехід на літній час з кінця березня і на зимовий – в кінці жовтня.

Цікаво! Протягом декількох років в ЄС обговорювалася можливість встановлення єдиного стандартного часу без переходу на літній або зимовий час. У 2021 році країни ЄС мали обрати постійний час, на якому вони бажають залишитися, але це рішення було відкладено через пандемію COVID-19.

А от Канада та США переходять на літній час у другу неділю березня, а зміну на зимовий час проводять у першу неділю листопада.

Зауважте! У більшості країн розвинутого світу перехід на літній час або не впроваджувався, або був скасований.