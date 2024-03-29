Для чего нужен переход на летнее время
Как утверждает Минэкономики, введение летнего времени является общепринятой международной практикой. Она призвана для того, чтобы эффективнее использовать светлую часть суток.
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Время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства, и соответствует ее географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток,
– говорится в сообщении.
Напомним, что переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Где еще переводят стрелки часов
В Европейском Союзе действует решение 2001 года, согласно которому в странах – членах ЕС введен переход на летнее время с конца марта и на зимнее – в конце октября.
А вот Канада и США переходят на летнее время во второе воскресенье марта, а смену на зимнее время проводят в первое воскресенье ноября.