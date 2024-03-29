Для чего нужен переход на летнее время

Как утверждает Минэкономики, введение летнего времени является общепринятой международной практикой. Она призвана для того, чтобы эффективнее использовать светлую часть суток.

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Время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства, и соответствует ее географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток,

– говорится в сообщении.

Напомним, что переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Интересно! В Украине дважды были осуществлены неудачные попытки отменить переход на летнее время. Впервые, в 2011 году и второй раз – в 2021 году.

Где еще переводят стрелки часов

В Европейском Союзе действует решение 2001 года, согласно которому в странах – членах ЕС введен переход на летнее время с конца марта и на зимнее – в конце октября.

Интересно! В течение нескольких лет в ЕС обсуждалась возможность установления единого стандартного времени без перехода на летнее или зимнее время. В 2021 году страны ЕС должны были выбрать постоянное время, на котором они хотят остаться, но это решение было отложено из-за пандемии COVID-19.

А вот Канада и США переходят на летнее время во второе воскресенье марта, а смену на зимнее время проводят в первое воскресенье ноября.

Заметьте! В большинстве стран развитого мира переход на летнее время или не внедрялся, или был отменен.