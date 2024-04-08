Кто сможет завещать деньги
Таким образом, завещать своим родственникам государственную денежную помощь, которая предусмотрена за вред жизни и здоровью, если они погибнут или умрут, смогут государственные служащие и работники критической инфраструктуры.
Читайте также: Пенсия по инвалидности и возрастная: какая из них выгоднее
Речь идет о том, что правительство предоставило таким людям законное основание в произвольной форме писать личное распоряжение и завещать эти деньги своим родным. При этом, это распоряжение можно в любой момент переписать или же вообще отменить.
Какие важные нюансы нужно знать
При этом, независимо от содержания личного распоряжения, смогут получить единовременную денежную помощь за вред жизни и здоровью в 50% доли:
- малолетние;
- несовершеннолетние;
- совершеннолетние нетрудоспособные дети;
- нетрудоспособные вдовы (вдовцы);
- нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.
Оригинал распоряжения в течение трех рабочих дней должен получить командир/руководитель подразделения/руководитель органа, где такое лицо служит/работает и хранить его в личном деле. В случае гибели/смерти таких лиц копии личных распоряжений выдают членам семьи.