Кому могут заблокировать счета
Государственная исполнительная служба выполняет принудительное взыскание задолженности со счетов граждан согласно решениям суда и других компетентных органов. В том числе это предусматривает арест счетов в банке. Более того, этот процесс происходит даже во время войны. Об этом рассказала юрист Анастасия Шаховец.
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Эти основания для блокировки счетов предусмотрены действующим законодательством, и банковские учреждения должны их придерживаться. Но при этом важно обеспечить прозрачность процедуры блокировки и защиту законных прав клиентов,
– рассказала Шаховец.
В то же время заблокировать банковские счета украинцев могут еще и по следующим причинам:
- если происходят подозрительные финансовые операции, вроде возможного отмывания денег, финансирования терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с движением денег.
- по требованию правоохранительных органов, если есть постановление в рамках уголовного дела.
Как можно разблокировать счета
Как объясняет юрист, у украинцев есть несколько возможностей для того, чтобы снять арест со своего счета в зависимости от причины, по которой он был заблокирован.
- Оплатить долг. Если счет заблокировали по причине долга, тогда нужно лишь погасить задолженность. После этого, исполнительной службе нужно будет предоставить квитанцию об уплате, тогда арест со счета будет снят.
- Обжаловать арест в суде. Если есть действительные основания считать, что блокировка счета была неправомерной, то можно обжаловать это подачей иска в суд.
- Обратиться в правоохранительные органы. Если заблокировать счет требовали органы досудебного расследования, тогда стоит узнать о причине блокировки. Для этого нужно обратиться в правоохранительные органы и попытаться устранить основания, которые стали причиной ареста счетов.