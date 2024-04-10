Кому могут заблокировать счета

Государственная исполнительная служба выполняет принудительное взыскание задолженности со счетов граждан согласно решениям суда и других компетентных органов. В том числе это предусматривает арест счетов в банке. Более того, этот процесс происходит даже во время войны. Об этом рассказала юрист Анастасия Шаховец.

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Эти основания для блокировки счетов предусмотрены действующим законодательством, и банковские учреждения должны их придерживаться. Но при этом важно обеспечить прозрачность процедуры блокировки и защиту законных прав клиентов,

– рассказала Шаховец.

В то же время заблокировать банковские счета украинцев могут еще и по следующим причинам:

если происходят подозрительные финансовые операции, вроде возможного отмывания денег, финансирования терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с движением денег.

вроде возможного отмывания денег, финансирования терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с движением денег. по требованию правоохранительных органов, если есть постановление в рамках уголовного дела.

Обратите внимание! Исполнительные службы арестовывают банковские счета должников по закону "Об исполнительном производстве". То есть, если должник проигнорировал решение суда, тогда исполнительная служба блокирует средства лица на счетах в банке, чтобы погасить долги.

Как можно разблокировать счета

Как объясняет юрист, у украинцев есть несколько возможностей для того, чтобы снять арест со своего счета в зависимости от причины, по которой он был заблокирован.