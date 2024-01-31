Блокування карток пенсіонерів: чому так може статися

У деяких випадках пенсіонерам блокують карту для пенсійних виплат. Через це особа може не отримати свою пенсію.

Чому блокується рахунок

Деякі пенсіонери використовують свій пенсійний рахунок для збереження заощаджень. Однак, як пояснила в ефірі телемарафону заступник голови Мінсоцполітики Дарина Марчак, це хибна стратегія, передає 24 Канал.

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Якщо кошти залишаються на рахунку і не використовуються, ПФУ може вирішити, що пенсіонер не має доступу до своїх коштів. Йдеться про відсутність активності на рахунках протягом 6 місяців.

Таке ж правило стосується тих, хто отримує виплати на "Укрпошті". Вважається, що якщо особа не користується пенсією пів року, то вона може померти або ж її персональні дані присвоїли собі шахраї. Відповідно, ПФУ блокує рахунок для уникнення виплат, що не надходять конкретно взятому пенсіонеру.

Чи можна відновити виплати

Відновити пенсійні виплати можливо, для цього потрібно звернутися у відділення ПФУ. Щобільше, якщо блокування сталося помилково, пенсіонер поверне свої кошти.

Дарина Марчак Заступниця міністра соціальної політики Коли людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші її чекають. Чекають не більше 3 років, але станом на зараз цей строк для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях, поки не є актуальним.

Якщо пенсіонер хоче створити накопичення, найкраще перераховувати кошти на окремо створений рахунок. Тоді ПФУ бачитиме активність особи і не здійснюватиме блокування.