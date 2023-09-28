Заморозка російських активів: США позбавили Москву 8 мільярдів доларів

Попри санкції і значний економічний тиск, Росія продовжує заробляти і поновлювати заморожені активи. Щобільше, російський уряд заявив, що заблоковані кошти ніяк не вплинуть на хід війни.

Санкції від США

Керівник Офісу Президента України – Андрій Єрмак повідомив, що США заморозили деякі російські рахунки. Ці гроші планують використати для відбудови України. Більшість коштів перебувають на рахунках зареєстрованих в ЄС та Японії.

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Андрій Єрмак Керівник Офісу Президента України США заморозили російські суверенні активи на суму 8 мілярдів доларів.

Спеціальний представник президента США Джо Байдена з відновлення економіки України – Пенні Пріцкер наголосила, що заморожені гроші будуть задіяні в українських проєктах з післявоєнної відбудови.

Заяви Путіна про відновлення економіки

Раніше Путін заявляв, що Росія відновила свої заморожені активи. Йдеться про заблоковані на початку повномасштабного вторгнення російські золото-валютні фонди.

На початку повномасштабного вторгнення, Захід заблокував золото-валютний фонд Росії у розмірі 300 мільярдів доларів.

Необхідно розуміти, що заява Путіна – не підтверджена. Проте і ставитись скептично до неї не варто. Росія поновлює свої торговельні зв'язки і знаходить нові шляхи обходу санкцій.