Заморозка російських активів: США позбавили Москву 8 мільярдів доларів
Джерело:Телеграм Андрія Єрмака
Попри санкції і значний економічний тиск, Росія продовжує заробляти і поновлювати заморожені активи. Щобільше, російський уряд заявив, що заблоковані кошти ніяк не вплинуть на хід війни.
Санкції від США
Керівник Офісу Президента України – Андрій Єрмак повідомив, що США заморозили деякі російські рахунки. Ці гроші планують використати для відбудови України. Більшість коштів перебувають на рахунках зареєстрованих в ЄС та Японії.
Читайте також Євро суттєво подешевшало: ціна опустилася нижче 40 гривень
США заморозили російські суверенні активи на суму 8 мілярдів доларів.
Спеціальний представник президента США Джо Байдена з відновлення економіки України – Пенні Пріцкер наголосила, що заморожені гроші будуть задіяні в українських проєктах з післявоєнної відбудови.
Заяви Путіна про відновлення економіки
Раніше Путін заявляв, що Росія відновила свої заморожені активи. Йдеться про заблоковані на початку повномасштабного вторгнення російські золото-валютні фонди.Нагадаємо! На початку повномасштабного вторгнення, Захід заблокував золото-валютний фонд Росії у розмірі 300 мільярдів доларів.
Необхідно розуміти, що заява Путіна – не підтверджена. Проте і ставитись скептично до неї не варто. Росія поновлює свої торговельні зв'язки і знаходить нові шляхи обходу санкцій.