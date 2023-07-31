Сума у майже 1,5 мільярда гривень: заступницю голови НБУ визнали боржником

Катерину Рожкову, заступниця голови Нацбанку, внесли до реєстру боржників. Тепер з нею вимагають близько 1,5 мільярда гривень за збиткові операції, що пов'язані з Платинум Банком.

Сума боргу величезна

Стало відомо, що Фонд гарантування вкладів (ФГВО) виграв суд у першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової. Відтак тепер вона та ще 11 її колишніх колег з Платинум Банку винні 1,48 мільярда гривень.

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Все через неналежне виконання своїх службових обов'язків, а крім цього, здійснення низки свідомо збиткових активних операцій, що своєю чергою завдало шкоди банку. У ФГВО також повідомляють, що було встановлено низку фактів виведення активів із банку ще до визнання його неплатоспроможним.

що Катерина Рожкова раніше працювала виконувачкою обов'язків голови правління Платинум Банку. У далекому січні 2017 році НБУ визнав неплатоспроможним Платинум Банк. А наприкінці лютого того ж року регулятор ліквідував його.

За даними ФГВО, обсяг вимог кредиторів Платинум Банку – 7,04 мільярда гривень, оцінна вартість ліквідаційної маси – 1,94 мільярда гривень, а сума недостатності майна банку для задоволення вимог кредиторів – 5,1 мільярда гривень.

Хто відшкодовуватиме кошти

Крім Рожкової у список боржників увійшли Костянтин Смольський, колишній голова правління Платинум Банку, Григорій Гуртовий, колишній голова наглядової ради та інші. Кошти, які повинні відшкодувати ці особи, мають направити на погашення заборгованості перед кредиторами закритого банку.

Цікаво, що виконавець тепер може заарештувати рахунки заступниці голови НБУ. Їй загрожують такі обмеження: