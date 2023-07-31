Сумма долга огромна
Стало известно, что Фонд гарантирования вкладов (ФГВО) выиграл суд у первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой. Теперь она и еще 11 ее бывших коллег из Платинум Банка должны 1,48 миллиарда гривен.
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Все из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, а кроме этого, осуществления ряда заведомо убыточных активных операций, что в свою очередь причинило ущерб банку. В ФГВО также сообщают, что установлен ряд фактов вывода активов из банка еще до признания его неплатежеспособным.
По данным ФГВО, объем требований кредиторов Платинум Банка – 7,04 миллиарда гривен, оценочная стоимость ликвидационной массы – 1,94 миллиарда гривен, а сумма недостаточности имущества банка для удовлетворения требований кредиторов – 5,1 миллиарда гривен.
Кто будет возмещать средства
Кроме Рожковой в список должников вошли Константин Смольский, бывший председатель правления Платинум Банка, Григорий Гуртовой, бывший председатель наблюдательного совета и другие. Средства, которые должны возместить эти лица, должны быть направлены на погашение задолженности перед кредиторами закрытого банка.
Интересно, что исполнитель теперь может арестовать счета заместителя главы НБУ. Ей угрожают следующие ограничения:
- запрет отчуждения движимого или недвижимого имущества, принадлежащего должнику;
- запрет или ограничение в возможности приобретения или отчуждения должником корпоративных прав;
- блокирование банковских счетов с последующим списанием средств в пользу погашения долгов и т.п.