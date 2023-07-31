Курс валют в банках

По данным "Минфина", 31 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (без изменений против 28 июля), а продажа – 37,80 гривны (+10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,95 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,10 гривны (-17 копеек), а продажа – 37,67 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-17 копеек), а продажа – (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,23 гривны (-3 копейки), а продажа – 41,89 гривны (-6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,39 гривны (-16 копеек), а продажа – 37,60 гривны (-10 копеек).

(-16 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 41,45 гривны (-14 копеек), а продают за 41,80 гривны (-15 копеек).

Сколько будет стоить доллар в августе

Как рассказал 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, после июньского укрепления гривни, коридор колебаний почти не изменится. Следовательно, завершение июля – это почти проекция на весь август.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ежедневно курс может изменяться в пределах 0,1 – 0,3 гривны. Следовательно, следует ожидать, что вероятные колебания не выйдут за пределы 37 – 38 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро.

Как добавляет банкир, курс евро будет формировать соотношение пары евро/доллар на международном рынке. А по прогнозам, август будет достаточно стабильным инертным периодом, поэтому переживать не стоит.