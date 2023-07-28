Курс валют в банках

По данным "Минфина", 28 июля покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 37 гривен (+10 копеек против 27 июля), а продажа – 37,70 гривны (+15 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (без изменений), а продают в среднем по 41,97 гривны (+22 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,30 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,80 гривны (+18 копеек), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продажа – (+18 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 41,20 гривны (-23 копейки), а продажа – 42,09 гривны (+12 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,55 гривны (+14 копеек), а продажа – 37,70 гривны (+13 копеек).

(+14 копеек), а продажа – (+13 копеек). Евро покупают по 41,59 гривны (-1 копейка), а продают за 41,95 гривны (+15 копеек).

Курс в первые дни августа

В комментарии 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, говорит, что завершение июля – это по сути проекция на весь август.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка После июньского укрепления гривни коридор колебаний почти не изменится. Ежедневно курс может изменяться в пределах 0,1 – 0,3 гривны.

Следовательно, стоит ожидать, что вероятные колебания не выйдут за пределы 37 – 38 гривен за доллар да 41 – 42,5 гривны за евро. Как добавляет банкир, курс евро будет формировать соотношение пары евро/доллар на международном рынке.

Обратите внимание! По прогнозам, август будет достаточно стабильным инертным периодом, поэтому переживать не стоит.