Почему учетную ставку снизили только сейчас

По решению Нацбанка 27 июля учетную ставку снизили с 25% до 22% годовых. Аналитик Алексей Козырев рассказывает, что хотя показатели официальной инфляции снижались уже давно, впрочем, регулятор решился на изменение ставки только сейчас.

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Напоминаем, что борьбу с высокими потребительскими ценами в мире ведут регуляторы с помощью высокой учетной ставки. Поэтому действия Нацбанка имели свои особенности.

Безусловно, для сохранения высокой учетной ставки являлись вполне объективные причины. Не стоит забывать, что в условиях войны и прямой зависимости финансирование социальных расходов бюджета от своевременного и полного получения международной помощи цены могут взорваться молниеносно при любом срыве поступления денег от зарубежных партнеров.

– говорит Козырев.

А в таком случае придется "печатать" больше средств, а этого Украина обязалась не допускать в меморандуме с МВФ.

Аналитик добавляет, что особо радоваться кратковременному замедлению цен у стран не стоит. Все потому, что это очень хрупкое достижение.

Чего ждать от изменений

По прогнозам Алексея Козырева, согласно изменениям по учетной ставке украинцев будет ждать новая реальность:

Рост цен и дальше будет происходить. К этому присоединится еще и несовпадение официальной инфляционной статистики с ростом цен в магазинах. Такой процесс усилится к осенне-зимнему периоду.

К этому присоединится еще и несовпадение официальной инфляционной статистики с ростом цен в магазинах. Такой процесс усилится к осенне-зимнему периоду. Повышение ставки по депозитам и вкладам граждан банки и дальше неохотно будут делать. Это произойдет из-за того, что еще больше сократится маржа банков между привлечением средств у граждан и бизнеса на депозиты и доходностью, которую они получают по депозитным сертификатам.

банки и дальше неохотно будут делать. Это произойдет из-за того, что еще больше сократится маржа банков между привлечением средств у граждан и бизнеса на депозиты и доходностью, которую они получают по депозитным сертификатам. Кроме того, финансисты могут "урезать" ставки по депозитам, объясняя это тем, что НБУ снизил учетную ставку.

Важно! В случае изменения военной или экономической ситуации, НБУ должен будет быстро реагировать на такие события. И таким шагом может стать новое повышение "учетки".

Поэтому тем инвесторам, которые хотят играть с украинскими облигациями как минимум на 2 – 3 года и соблазнились доходностью в пределах 19,75% годовых без налогообложения долговременными облигациями, нужно соблюдать осторожность.

Следовательно, чиновники НБУ пока очень осторожно подходят к проблеме дальнейшего ослабления валютных ограничений. Ведь все отрицательные показатели могут "дать еду" для возможного роста курса на наличном рынке.