17 мільярдів гривень для чорнобильців: ПФУ має борг перед українцями

Пенсійний фонд України заборгував 17 мільярдів гривень для українців. Мовиться про чорнобильців, які недоотримали свої виплати.

Борг ПФУ

Станом на 1 серпня ПФУ накопичило 161,3 тисячі судових рішень, за якими він має здійснити пенсійні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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Зверніть увагу! Мовиться саме про непрацюючих пенсіонерів, які проживають на забрудненій території.

Щоб погасити цю заборгованість потрібно виділити 17,2 мільярда гривень з бюджету.

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