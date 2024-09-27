17 мільярдів гривень для чорнобильців: ПФУ має борг перед українцями
27 вересня 2024, 11:30Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсійний фонд України заборгував 17 мільярдів гривень для українців. Мовиться про чорнобильців, які недоотримали свої виплати.
Борг ПФУ
Станом на 1 серпня ПФУ накопичило 161,3 тисячі судових рішень, за якими він має здійснити пенсійні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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Зверніть увагу! Мовиться саме про непрацюючих пенсіонерів, які проживають на забрудненій території.
Щоб погасити цю заборгованість потрібно виділити 17,2 мільярда гривень з бюджету.
Пенсії постраждалим від ЧАЕС
- для I групи інвалідності – 6 000 гривень;
- для II групи інвалідності – 4 800 гривень;
- для III групи інвалідності – 3 700 гривень;
- для дітей з інвалідністю – 3 700 гривень.