Трамп може зайняти пост президента США з півмільярдним боргом

20 січня Дональд Трамп складатиме присягу, як президент США, і ймовірно, робитиме це з боргом у пів мільярда доларів. Борг перед штатом Нью-Йорк перевищує загальний запропонований бюджет на 2025 рік для шостого та сьомого за величиною міст штату — Олбані та Нью-Рошель разом узятих

Який борг у Трампа

Станом на 29 грудня 2024 року загальна сума боргу Дональда Трампа перевищувала 500 мільйонів доларів. До 16 січня 2025 року борг виріс до понад 502 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

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Трамп особисто відповідає за 490 мільйонів доларів цієї суми, й нині очікує на відстрочку від Апеляційного суду штату Нью-Йорк.

Цікаво! Під час вересневих дебатів деякі судді апеляційної колегії висловили сумніви щодо рішення, називаючи його "величезним" і "тривожним". Поки відповідачі чекають на вердикт, який очікується на початку 2025 року, інтерес до справи продовжує зростати.

Кримінальна справа проти Трампа

24 лютого 2024 року суд штату Нью-Йорк зобов’язав Дональда Трампа сплатити 454,2 мільйона доларів. Це рішення було ухвалено у справі про шахрайство, яку ініціював генеральний прокурор штату Нью-Йорк.

Що відомо про махінації Трампа Суд встановив, що Трамп та його компанія маніпулювали фінансовими даними та змінювали показники в електронних таблицях, які передавали бухгалтерам. Ці дії дозволили надавати завищені оцінки капіталу, що використовувалися для отримання вигідніших умов кредитів і страхових угод. Суддя Артур Енгорон зазначив, що Трамп і його компанія отримали переваги, які були б недоступними за реальних фінансових показників. Трамп виступив проти ухваленого рішення, заперечуючи як сам борг, так і висновки суду.

Коли суд оприлюднить рішення

Зазвичай суди Нью-Йорка публікують рішення у вівторок та четвер вранці. Проте станом на 16 січня справа обраного президента не була включена до списку оприлюднених рішень.

Важливо! Це означає, що 20 січня Трамп, найімовірніше, стане на пост президента з боргом у майже пів мільярда доларів.