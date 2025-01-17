Какой долг у Трампа

По состоянию на 29 декабря 2024 года общая сумма долга Дональда Трампа превышала 500 миллионов долларов. К 16 января 2025 года долг вырос до более 502 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Трамп лично отвечает за 490 миллионов долларов этой суммы, и сейчас ожидает отсрочку от Апелляционного суда штата Нью-Йорк.

Интересно! Во время сентябрьских дебатов некоторые судьи апелляционной коллегии выразили сомнения относительно решения, называя его "огромным" и "тревожным". Пока ответчики ждут вердикта, который ожидается в начале 2025 года, интерес к делу продолжает расти.

Уголовное дело против Трампа

24 февраля 2024 года суд штата Нью-Йорк обязал Дональда Трампа оплатить 454,2 миллиона долларов. Это решение было принято по делу о мошенничестве, которое инициировал генеральный прокурор штата Нью-Йорк.

Что известно о махинациях Трампа Суд установил, что Трамп и его компания манипулировали финансовыми данными и меняли показатели в электронных таблицах, которые передавали бухгалтерам. Эти действия позволили предоставлять завышенные оценки капитала, что использовались для получения более выгодных условий кредитов и страховых сделок. Судья Артур Энгорон отметил, что Трамп и его компания получили преимущества, которые были бы недоступны при реальных финансовых показателях. Трамп выступил против принятого решения, отрицая как сам долг, так и выводы суда.

Когда суд обнародует решение

Обычно суды Нью-Йорка публикуют решения во вторник и четверг утром. Однако по состоянию на 16 января дело избранного президента не было включено в список обнародованных решений.

Это означает, что 20 января Трамп, вероятнее всего, станет на пост президента с долгом в почти полмиллиарда долларов.