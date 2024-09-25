Пільги можна втратити через борги по комуналці: як цьому запобігти

Мінсоцполітики пропонує вводити обмеження щодо людей, які отримують пільги та мають борги по комуналці. Остаточне рішення прийме Кабмін.

Як не втратити пільги через борги по комуналці

Щороку держава допомагає частині українців оплатити комунальні послуги. Наприклад у 2024 році було виділено 17,2 мільярда гривень на пільги та 30,3 мільярда гривень на субсидії.

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Зверніть увагу! Через зростання тарифів, заборгованість серед населення по ЖКП поступово зростає. Уже 1 серпня борг українців по ЖКП досяг 732,9 мільйона гривень.

У ще не прийнятому законопроєкті написано, щоб отримувати субсидію, українець не має мати боргів за комуналку, або хоча б оформити договір про реструктуризацію боргу. Нині борги споживачів не враховуються, тому вони й надалі не отримують грошей.

Запропонований закон зобов'язує одержувачів субсидій регулярно сплачувати за комунальні послуги, щоб зберегти право на отримання допомоги. Прихильники законопроєкту стверджують, що цей захід допоможе зменшити заборгованість і підвищити прозорість у розподілі бюджетних коштів.