Як не втратити пільги через борги по комуналці

Щороку держава допомагає частині українців оплатити комунальні послуги. Наприклад у 2024 році було виділено 17,2 мільярда гривень на пільги та 30,3 мільярда гривень на субсидії.

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Зверніть увагу! Через зростання тарифів, заборгованість серед населення по ЖКП поступово зростає. Уже 1 серпня борг українців по ЖКП досяг 732,9 мільйона гривень.

У ще не прийнятому законопроєкті написано, щоб отримувати субсидію, українець не має мати боргів за комуналку, або хоча б оформити договір про реструктуризацію боргу. Нині борги споживачів не враховуються, тому вони й надалі не отримують грошей.

Запропонований закон зобов'язує одержувачів субсидій регулярно сплачувати за комунальні послуги, щоб зберегти право на отримання допомоги. Прихильники законопроєкту стверджують, що цей захід допоможе зменшити заборгованість і підвищити прозорість у розподілі бюджетних коштів.