Как не потерять льготы из-за долгов по коммуналке

Ежегодно государство помогает части украинцев оплатить коммунальные услуги. Например, в 2024 году было выделено 17,2 миллиарда гривен на льготы и 30,3 миллиарда гривен на субсидии.

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Обратите внимание! Из-за роста тарифов, задолженность среди населения по ЖКУ постепенно растет. Уже 1 августа долг украинцев по ЖКУ достиг 732,9 миллиона гривен.

В еще не принятом законопроекте написано, чтобы получать субсидию, украинец не должен иметь долгов за коммуналку, или хотя бы оформить договор о реструктуризации долга. Сейчас долги потребителей не учитываются, поэтому они и в дальнейшем не получают денег.

Предложенный закон обязывает получателей субсидий регулярно платить за коммунальные услуги, чтобы сохранить право на получение помощи. Сторонники законопроекта утверждают, что эта мера поможет уменьшить задолженность и повысить прозрачность в распределении бюджетных средств.