Приватний та державний борги України скорочуються під час війни: як це можливо

За 2022 рік внутрішній та зовнішній борги держави зменшилися. Цьому сприяло залучення коштів від міжнародних партнерів.

Наскільки зменшився держборг

Протягом 3 кварталу цього року валовий зовнішній борг України зменшився на 4,3 мільярда доларів – до 124,2 мільярда доларів. Порівняно з початком року він зменшився на 5,5 мільярда доларів.

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Відбулося скорочення як приватного, так і державного боргів. Приватний скоротився на

3,1 мільярда доларів до 65,3 мільярда доларів, або 38,8% від ВВП, а державний борг – на

1,2 мільярда доларів до 58,9 мільярда доларів, або 35,1% від ВВП.

Завдяки чому відбулося скорочення

Відносно ВВП держборг збільшився до 73,91% з 67,7% на кінець 2 кварталу. На початок року він становив 64,6%

Протягом 3 кварталу року зовнішні зобов’язання сектору загального державного

управління зменшилися внаслідок різноспрямованих чинників:

чистого погашення заборгованості перед МВФ на 0,2 мільярда доларів;

чистого погашення за ОВДП на 0,1 мільярда доларів;

чистого залучення коштів від міжнародних партнерів на 2 мільярди доларів;

зменшення заборгованості шляхом курсових змін на 2,1 мільярда доларів;

головним чином внаслідок девальвації євро до долара;

Зовнішній борг центрального банку в 3 кварталі 2022 року зменшився на 0,8 мільярда доларів в основному завдяки погашенню 0.5 мільярда боргу перед МВФ і на кінець 3 кварталу 2022 року становив 3,9 мільярда доларів 2,3% від ВВП.

Загалом в результаті курсових змін у 3 кварталі 2022 року зовнішні зобов’язання

державного сектору зменшилися на 2,2 мільярда доларів, з яких внаслідок зміни обмінного курсу спеціальних прав запозичення – на 0,5 мільярда доларів.

Основною валютою зовнішніх запозичень України станом на кінець 3 кварталу

2022 року залишається долар США: його частка становила 60,8% від загального

обсягу зовнішнього боргу, збільшившись за квартал на 0,7% Також збільшилася

частка запозичень у євро: з 24,1% до 24,5%. Водночас зменшилися частки запозичень

у СПЗ перед МВФ (з 11,0% до 10,3%) та гривнях (з 2,8% до 2,2% від обсягу боргу).

Інфляція цін на продукти

За підсумками 2022 року споживча інфляція складе 30%, що досить небагато за умов війни. За підсумками листопада інфляція склала 26,6% річних, однак у НБУ прогнозують, що вже починаючи з 2 кварталу 2023 року ціни почнуть знижуватись.