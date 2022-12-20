Частные и государственные долги Украины сокращаются во время войны: как это возможно
Источник:НБУ
За 2022 год внутренний и внешний долг государства уменьшился. Этому способствовало привлечение денежных средств от международных партнеров.
Насколько уменьшился госдолг
В течение 3 квартала этого года валовой внешний долг Украины снизился на 4,3 миллиарда долларов – до 124,2 миллиарда долларов. По сравнению с началом года он снизился на 5,5 миллиарда долларов.
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Произошло сокращение как частного, так и государственного долга. Частный сократился на
3,1 миллиарда долларов до 65,3 миллиарда долларов, или 38,8% от ВВП, а государственный долг – на 1,2 миллиарда долларов до 58,9 миллиарда долларов или 35,1% от ВВП.
Благодаря чему произошло сокращение
В течение 3 квартала года внешние обязательства сектора общего государственного
управления уменьшились вследствие разнонаправленных факторов:
- чистого погашения задолженности перед МВФ на 0,2 миллиарда долларов;
- чистого погашения по ОВГЗ на 0,1 миллиарда долларов;
- чистого привлечения средств от международных партнеров на 2 миллиарда долларов;
- уменьшение задолженности путем курсовых изменений на 2,1 млрд долларов;
- главным образом в результате девальвации евро к доллару;
Внешний долг центрального банка в 3 квартале 2022 года уменьшился на 0,8 миллиарда долларов в основном благодаря погашению 0.5 миллиарда долга перед МВФ и к концу 3 квартала 2022 года составил 3,9 миллиарда долларов 2,3% от ВВП.
В результате в результате курсовых изменений в 3 квартале 2022 года внешние обязательства
государственного сектора уменьшились на 2,2 миллиарда долларов, из которых в результате изменения обменного курса специальных прав заимствования – на 0,5 миллиарда долларов.
Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец 3 квартала
2022 остается доллар США: его доля составляла 60,8% от общего
объема внешнего долга, увеличившись за квартал на 0,7% Также увеличилась
доля заимствований у евро: с 24,1% до 24,5%. В то же время уменьшились доли заимствований
в СДР перед МВФ (с 11,0% до 10,3%) и гривнах (с 2,8% до 2,2% от объема долга).
Инфляция цен на продукты
По итогам 2022 года потребительская инфляция составит 30%, что довольно немного в условиях войны. По итогам ноября инфляция составила 26,6% годовых, однако в НБУ прогнозируют, что уже, начиная со 2 квартала 2023 года, цены начнут снижаться.