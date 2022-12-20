Насколько уменьшился госдолг

В течение 3 квартала этого года валовой внешний долг Украины снизился на 4,3 миллиарда долларов – до 124,2 миллиарда долларов. По сравнению с началом года он снизился на 5,5 миллиарда долларов.

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Произошло сокращение как частного, так и государственного долга. Частный сократился на

3,1 миллиарда долларов до 65,3 миллиарда долларов, или 38,8% от ВВП, а государственный долг – на 1,2 миллиарда долларов до 58,9 миллиарда долларов или 35,1% от ВВП.

По отношению к ВВП госдолг увеличился до 73,91% с 67,7% на конец 2 квартала. На начало года он составил 64,6%

Благодаря чему произошло сокращение

В течение 3 квартала года внешние обязательства сектора общего государственного

управления уменьшились вследствие разнонаправленных факторов:

чистого погашения задолженности перед МВФ на 0,2 миллиарда долларов;

чистого погашения по ОВГЗ на 0,1 миллиарда долларов;

чистого привлечения средств от международных партнеров на 2 миллиарда долларов;

уменьшение задолженности путем курсовых изменений на 2,1 млрд долларов;

главным образом в результате девальвации евро к доллару;

Внешний долг центрального банка в 3 квартале 2022 года уменьшился на 0,8 миллиарда долларов в основном благодаря погашению 0.5 миллиарда долга перед МВФ и к концу 3 квартала 2022 года составил 3,9 миллиарда долларов 2,3% от ВВП.

В результате в результате курсовых изменений в 3 квартале 2022 года внешние обязательства

государственного сектора уменьшились на 2,2 миллиарда долларов, из которых в результате изменения обменного курса специальных прав заимствования – на 0,5 миллиарда долларов.

Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец 3 квартала

2022 остается доллар США: его доля составляла 60,8% от общего

объема внешнего долга, увеличившись за квартал на 0,7% Также увеличилась

доля заимствований у евро: с 24,1% до 24,5%. В то же время уменьшились доли заимствований

в СДР перед МВФ (с 11,0% до 10,3%) и гривнах (с 2,8% до 2,2% от объема долга).

Инфляция цен на продукты

По итогам 2022 года потребительская инфляция составит 30%, что довольно немного в условиях войны. По итогам ноября инфляция составила 26,6% годовых, однако в НБУ прогнозируют, что уже, начиная со 2 квартала 2023 года, цены начнут снижаться.