Цены в Украине
Глава НБУ отметил, что инфляционные процессы удалось унять. Несмотря на то, что уровень инфляции растет, он все еще ниже прогнозируемых в октябре темпов.
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Вместе с тем Украина вполне может выйти на конец года с показателем индекса потребительских цен 30%.
Это ниже чем в Молдове, где нет войны, а инфляция составляет 34,5%. Даже в Польше 17,5%. Поэтому можно сказать, что меры, предпринятые НБУ, дают сегодня оптимизм по контролю соответствующих показателей.
Ситуация с ценами в Украине сейчас
- Существеннее всего в месячном измерении снова подорожали яйца – на 10,6%, однако это существенно меньшие темпы, чем было в предыдущие месяцы.
- Сало, молоко и молочные продукты, масло, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы – на 3,3 – 2%.
- Алкогольные напитки и табачные изделия – на 1%, в том числе табачные изделия – на 1,1%, алкогольные напитки – на 0,8%.
- Цены на транспорт выросли – на 1% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,3% и транспортных средств на 1,1%.
- В сфере связи – на 1,3%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 21,9%.