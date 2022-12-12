На сколько подорожали яйца, сало и рыба

За данным Государственной службы статистики цены на продовольствие выросли на 0,6% в ноябре. Существеннее всего на яйца (на 10,6%).

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Цены выросли также на:

Сало, молоко и молочные продукты, масло, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы – на 3,3 – 2,0%.

Алкогольные напитки и табачные изделия – на 1,0%, в том числе табачные изделия – на 1,1%, алкогольные напитки – на 0,8%.

Цены на транспорт выросли – на 1,0% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,3% и транспортных средств на 1,1%.

В сфере связи – на 1,3%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 21,9%.

В то же время на 6,9 – 1,1% подешевели фрукты, продукты переработки зерновых, свинина, овощи, сахар. А одежда и обувь подешевели на 1,6%, в том числе обувь – на 2,0%, одежда – на 1,2%.

Инфляция в Украине и ее влияние на цены

Как пишет на своей странице Facebook Богдан Данилишин, бывший министр экономики Украины и профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, за 9 месяцев войны (за март – ноябрь) инфляция составляет 22,2%.

В годовом исчислении инфляция несколько снизилась с 26,6% до 26,5%. В ноябре 2021 года была зафиксирована инфляция в 0,8%.

Упреждающими темпами росли цены на продукты питания и топливо:

продукты питания подорожали на 27% (в годовом исчислении +35%);

автомобильное топливо и смазочные масла – на 48% (в годовом измерении +59%);

Интересно Резкое торможение: инфляция в ноябре замедлилась до 0,7%

Среди продуктов питания за время войны больше подорожали фрукты (+62%), яйца (+85%), рыба (+41%), сахар (+35%). Из-за административного моратория на повышение стоимости коммунальных платежей почти не росли в цене услуги на содержание жилья – лишь +5% за время войны.