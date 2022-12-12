На скільки подорожчали яйця, сало та риба

За даними Державної служби статистики ціни на харчі зросли на 0,6% в листопаді. Найсуттєвіше на яйця (на 10,6%).

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Ціни зросли також на:

Сало, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби – на 3,3 – 2,0%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби – на 1,0%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,1%, алкогольні напої – на 0,8%.

Ціни на транспорт зросли – на 1,0% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,3% і транспортних засобів на 1,1%.

У сфері зв’язку – на 1,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 21,9%.

Водночас на 6,9 – 1,1% подешевшали фрукти, продукти переробки зернових, свинина, овочі, цукор. А одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття – на 2,0%, одяг – на 1,2%.

Інфляція в Україні та її вплив на ціни

Як пише на своїй сторінці Facebook Богдан Данилишин, колишній міністр економіки України та професор у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана, за 9 місяців війни (за березень – листопад) інфляція становить 22,2%.

В річному вимірі інфляція дещо знизилась з 26,6% до 26,5%. В листопаді 2021 року була зафіксована інфляція у 0,8%.

Випереджаючими темпами зростали ціни на продукти харчування та паливо:

продукти харчування подорожчали на 27% (в річному вимірі +35%);

автомобільне паливо та мастила – на 48% (в річному вимірі +59%);

Цікаво Різке гальмування: інфляція у листопаді сповільнилася до 0,7%

Серед продуктів харчування за час війни найбільше подорожчали фрукти (+62%), яйця (+85%), риба (+41%), цукор (+35%). Через адміністративний мораторій на підвищення вартості комунальних платежів майже не зростали в ціні послуги на утримання житла – лише +5% за час війни.