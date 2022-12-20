Ціни в Україні
Очільник НБУ зазначив, що інфляційні процеси вдалося вгамувати. Попри те, що рівень інфляції зростає, він все ще нижче прогнозованих в жовтні темпів.
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Разом з тим Україна цілком може вийти на кінець року з показником індексу споживчих цін 30%.
Це нижче, ніж в Молдові, де немає війни, а інфляція складає 34,5%. Навіть у Польщі 17,5%. Тож можна сказати, що заходи, здійснені НБУ дають сьогодні оптимізм щодо контролю відповідних показників.
Ситуація з цінами в Україні зараз
- Найсуттєвіше у місячному вимірі знову подорожчали яйця – на 10,6%, однак це суттєво менші темпи, ніж було у попередні місяці.
- Сало, молоко та молочні продукти, масло, безалкогольні напої, риба та продукти з риби – на 3,3 – 2%.
- Алкогольні напої та тютюнові вироби – на 1%, у тому числі на тютюнові вироби – на 1,1%, алкогольні напої – на 0,8%.
- Ціни на транспорт зросли – на 1% в основному через подорожчання палива та мастил на 1,3% і транспортних засобів на 1,1%.
- У сфері зв’язку – на 1,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 21,9%.