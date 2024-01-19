Яким має бути розмір боргу, щоб відключили електроенергію

Однією з важливих новин минулого тижня в енергетичній сфері стало припинення мораторію на відключення деяких комунальних послуг через борги на територіях, де немає бойових дій. Однак відключення світла не будуть застосовуватися до тих, чиї будинки пошкоджені внаслідок військових дій.

Які борги за світло в Україні

Експерт з питань енергетики "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп пояснив, що при відключенні світла враховуються не лише сума заборгованості, а й тривалість її непогашення.

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! Постачальники електроенергії відключатимуть електропостачання тим споживачам, чий борг старший за два місяці та перевищує 3 тисячі гривень.

Нині загальна сума боргів населення за електроенергію складає близько 20 мільярдів гривень. Наприклад, у Києві борг становить понад 1 мільярд гривень, а в Чернівецькій області — більше мільярда. Середній борг по Києву — 7 129 гривень, причому в деяких регіонах він вищий, в інших — нижчий.

! На кінець жовтня минулого року загальна сума боргів домогосподарств за електроенергію перевищила

Чому мораторій на відключення скасували

Підвищення тарифів на електроенергію, хоч і було значним у червні, все ще не покриває повних витрат на її виробництво та постачання. Державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго виступають донорами цього субсидування, але і вони не здатні повністю покрити розрив.

Загальний борг перед постачальниками універсальної послуги сягає майже 22 мільярди гривень.

Кому доведеться платити

! Це призвело до боргів постачальників в розмірі понад 40 мільярдів, викликавши кризу ліквідності, яка може зашкодити електропостачанню. В результаті, сумлінні платники опиняються у складній ситуації через дії несумлінних споживачів, особливо в регіонах, що не зазнають військових дій.

Ситуація зі сплатою за електроенергію різниться для різних груп споживачів. Сумлінні та платоспроможні платники не зіткнуться зі змінами у своєму звичному порядку.

Неплатоспроможні споживачі мають можливість звернутися за субсидією. Водночас платоспроможні, але несумлінні платники будуть зобов'язані оплачувати свої борги.

Окрім питання неплатежів від населення, існує проблема з непобутовими споживачами, які за законом не можна відключати за борги. Цей перелік непобутових споживачів викликає питання у системного оператора Укренерго, який закликає до перегляду списку, оскільки він містить підприємства, які не є стратегічно важливими.

Як дізнатися про наявність боргів

Щоб дізнатися про можливу заборгованість за комунальні послуги, існує кілька способів. Першим кроком може бути звернення до житлово-експлуатаційної компанії (ЖЕКу) або до Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Для отримання інформації необхідно надати ПІБ платника та адресу проживання.

Також інформацію про заборгованість можна отримати у відділеннях "Укрпошти", де для цього потрібно повідомити:

ПІБ платника;

номер особового рахунку;

адресу проживання.

У відділеннях "Укрпошти" також можна одразу ж сплатити всі комунальні рахунки.

! Банки також надають послуги перевірки заборгованості за комунальні платежі. Для цього необхідно повідомити співробітникові банку номер особового рахунку. У банках також можна оплатити комунальні послуги.

Інший зручний спосіб — це використання вебсайтів постачальників комунальних послуг, де кожен споживач може створити особистий кабінет. Це дозволяє автоматично відстежувати всі платежі та заборгованості. Під час реєстрації в особистому кабінеті потрібно вказати наступні дані: