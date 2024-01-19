Каким должен быть размер долга, чтобы отключить электроэнергию

Одной из важных новостей на прошлой неделе в энергетической сфере стало прекращение моратория на отключение некоторых коммунальных услуг из-за долгов на территориях, где нет боевых действий. Однако отключения света не будут применяться к тем, чьи дома повреждены в результате военных действий.

Какие долги за свет в Украине

Эксперт по вопросам энергетики "Украинского института будущего" Андриан Прокоп объяснил, что при отключении света учитывается не только сумма задолженности, но и продолжительность ее непогашения.

Читайте также Компенсация за теплоснабжение: удастся ли правительству сохранить размер тарифов

! Поставщики электроэнергии будут отключать электроснабжение тем потребителям, чей долг старше двух месяцев и превышает 3 тысячи гривен.

В настоящее время общая сумма долгов населения за электроэнергию составляет около 20 миллиардов гривен. Например, в Киеве долг составляет свыше 1 миллиард гривен, а в Черновицкой области – более миллиарда. Средний долг по Киеву – 7 129 гривен, причем в некоторых регионах он выше, в других – ниже.

! К концу октября прошлого года общая сумма долгов домохозяйств за электроэнергию превысила

Почему мораторий на отключение отменили

Повышение тарифов на электроэнергию, хоть и было значительным в июне, все еще не покрывает полных затрат на ее производство и снабжение. Государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" выступают донорами этого субсидирования, но и они не способны полностью покрыть разрыв.

Общий долг перед поставщиками универсальной услуги достигает почти 22 миллиарда гривен.

Кому придется платить

! Это привело к долгам поставщиков в размере более 40 миллиардов, вызвав кризис ликвидности, который может помешать электроснабжению. В результате, добросовестные плательщики оказываются в сложной ситуации из-за действий недобросовестных потребителей, особенно в регионах, не подвергающихся военным действиям.

Ситуация с оплатой электроэнергии различается для разных групп потребителей. Добросовестные и платежеспособные плательщики не столкнутся с изменениями в своем обычном порядке.

Неплатежеспособные потребители могут обратиться за субсидией. В то же время, платежеспособные, но недобросовестные плательщики будут обязаны оплачивать свои долги.

Кроме вопроса неплатежей от населения существует проблема с небытовыми потребителями, которые по закону нельзя отключать за долги. Этот перечень небытовых потребителей вызывает вопросы у системного оператора Укрэнерго, который призывает к пересмотру списка, поскольку он содержит предприятия, не стратегически важные.

Как узнать наличие долгов

Чтобы узнать о возможной задолженности за коммунальные услуги, существует несколько способов. Первым шагом может быть обращение в жилищно-эксплуатационную компанию (ЖЭК) или к Объединению совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). Для получения информации необходимо предоставить ФИО плательщика и адрес проживания.

Также информацию о задолженности можно получить в отделениях "Укрпочты", где для этого нужно сообщить:

ФИО плательщика;

номер лицевого счета;

адрес проживания.

В отделениях "Укрпочты" также можно сразу оплатить все коммунальные счета.

! Банки также предоставляют услуги по проверке задолженности за коммунальные платежи. Для этого необходимо уведомить сотрудника банка номер лицевого счета. В банках можно оплатить коммунальные услуги.

Другой удобный способ — использование вебсайтов поставщиков коммунальных услуг, где каждый потребитель может создать личный кабинет. Это позволяет автоматически отслеживать все платежи и задолженности. При регистрации в личном кабинете необходимо указать следующие данные: