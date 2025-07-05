Борги за комуналку накопичилися: як і коли їх можна списати

В українців, які залишили свої будинки, можуть накопичуватися борги за комуналку. За певних умов їх можуть списати.

Коли можуть списати борги за комуналку

Комунальні підприємства дедалі частіше звертаються до суду, щоб стягнути борги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Проте у випадках, коли з моменту виникнення боргу минуло понад 3 роки, його можна списати. Це поняття визначають як строк позовної давності.

Тобто борг можуть стягнути за термін, що не перевищує трьох років до моменту пред'явлення вимоги або позову. Однак тут є важливе уточнення, списати борг можна тільки якщо комунальники подали на вас до суду. Самостійно ініціювати позов про списання боргу – неможливо.

Проте є деякі випадки, коли борг може бути стягнутий і за більшу кількість років. Так, існує поняття переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності переривається в разі вчинення боржником дії, що свідчить про визнання ним свого боргу. Це, наприклад, сплата боргу, прохання про розстрочку або відстрочку його виконання.

Як списати борги за комуналку

У вас є 10 днів з моменту отримання ухвали про відкриття провадження, щоб подати це клопотання. Також після винесення рішення у вас буде 30 днів на оскарження.

У межах апеляції теж можна просити суд застосувати строк давності. А якщо ви не знали, що рішення вже є – можна подати клопотання про поновлення строку оскарження. У разі його задоволення ви знову отримаєте шанс подати відповідну заяву.

Як "заморозити" платіжки за комуналку

Не платити за комуналку можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Тоді у них з'являється право вимагати від постачальника комунальних послуг зупинити нарахування. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі. Такою довідкою може бути:

довідка ВПО;

довідка про проходження лікування;

довідка про проходження військової служби;

довідка про перетин кордону;

довідка, що підтверджує пошкодження житла через бойові дії.

Звернутися із заявою та довідкою потрібно до Центру комунального сервісу. Там зроблять перерахунок на холодну та гарячу воду і вивезення сміття. Це можна зробити онлайн або надіслати документи поштою