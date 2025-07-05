Коли можуть списати борги за комуналку

Комунальні підприємства дедалі частіше звертаються до суду, щоб стягнути борги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

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Проте у випадках, коли з моменту виникнення боргу минуло понад 3 роки, його можна списати. Це поняття визначають як строк позовної давності.

Тобто борг можуть стягнути за термін, що не перевищує трьох років до моменту пред'явлення вимоги або позову. Однак тут є важливе уточнення, списати борг можна тільки якщо комунальники подали на вас до суду. Самостійно ініціювати позов про списання боргу – неможливо.

Проте є деякі випадки, коли борг може бути стягнутий і за більшу кількість років. Так, існує поняття переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності переривається в разі вчинення боржником дії, що свідчить про визнання ним свого боргу. Це, наприклад, сплата боргу, прохання про розстрочку або відстрочку його виконання.

Як списати борги за комуналку

У вас є 10 днів з моменту отримання ухвали про відкриття провадження, щоб подати це клопотання. Також після винесення рішення у вас буде 30 днів на оскарження.

У межах апеляції теж можна просити суд застосувати строк давності. А якщо ви не знали, що рішення вже є – можна подати клопотання про поновлення строку оскарження. У разі його задоволення ви знову отримаєте шанс подати відповідну заяву.

Як "заморозити" платіжки за комуналку

Не платити за комуналку можуть усі громадяни, які понад 30 днів не жили у своїй квартирі чи будинку. Тоді у них з'являється право вимагати від постачальника комунальних послуг зупинити нарахування. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника і надати довідку про відсутність у своїй оселі. Такою довідкою може бути:

довідка ВПО;

довідка про проходження лікування;

довідка про проходження військової служби;

довідка про перетин кордону;

довідка, що підтверджує пошкодження житла через бойові дії.

Звернутися із заявою та довідкою потрібно до Центру комунального сервісу. Там зроблять перерахунок на холодну та гарячу воду і вивезення сміття. Це можна зробити онлайн або надіслати документи поштою