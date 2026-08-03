Борги за комуналку зростають: де та чому найбільше боргують українці

З початку 2026 року до Єдиного реєстру боржників додалося понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Загалом 829,7 тисячі боргів за комуналку нараховується в Реєстрі станом на початок липня.

Що відомо про борги за комуналку в Україні

Найстаріші відкриті та несплачені борги перебувають у Реєстрі вже понад 9 років, про що йдеться у даних Опендатабота.

Наразі 65% зі 108 тисяч досі залишаються відкритими та несплаченими. Це 70 206 проваджень.

Саме ці провадження становлять 9% від усіх боргів за комуналку, які зараз перебувають у Єдиному реєстрі боржників,

– зазначили в матеріалі.

Станом на сьогодні з 829 768 боргів за комуналку нараховується в ЄРБ. З них – 62% вже завершені. Але це зовсім не означає, що борг погашений. Наприклад, виконавці можуть завершити провадження через неможливість стягнення. За цих обставин записи про борги продовжують залишатися у реєстрі.

Найчастіше цього року боргують за теплопостачання. Цифра становить 43% від усіх нових боргів у 2026 році.

Далі "рейтинг" є таким:

борги за водопостачання – 18%;

житлове обслуговування – 12%;

газопостачання – 11%;

енергопостачання – 9%.

Найбільше нових боргів було зафіксовано на Харківщині — 22 171, або 20% від усіх нових справ. Друге місце – Дніпропетровщина, де відкрили 19 636 проваджень (18%). Третє місце посідає Миколаївщина із 12 841 провадженням (12%).

Найбільша частка боргів припадає на людей віком 46 – 60 років. Це 35% усіх нових проваджень.

Зокрема, саме жінки стали фігурантками понад половини нових проваджень за борги за комуналку. Українки накопичили 60 141 борг.

Нагадаємо, що станом на перший квартал 2026 року українці заборгували за комунальні послуги 101,2 мільярда гривень.

Якщо людина не сплачує за комунальні послуги, то її можуть очікувати штрафні санкції. Наприклад, це можливо у випадку з електроенергією.