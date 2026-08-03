Что известно о задолженностях по коммунальным услугам в Украине

Самые старые открытые и неуплаченные долги находятся в Реестре уже более 9 лет, о чем говорится в данных OpenDataBot.

На данный момент 65% из 108 тысяч до сих пор остаются открытыми и неоплаченными. Это 70 206 производств.

Именно эти дела составляют 9% от всех задолженностей за коммунальные услуги, которые сейчас находятся в Едином реестре должников,

– отмечается в материале.

На сегодняшний день в ЕРБ насчитывается 829 768 долгов за коммунальные услуги. Из них 62% уже завершены. Но это вовсе не означает, что долг погашен. Например, исполнители могут завершить производство из-за невозможности взыскания. При таких обстоятельствах записи о задолженностях продолжают оставаться в реестре.

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Чаще всего в этом году задолжают за теплоснабжение. Эта цифра составляет 43% от всех новых задолженностей в 2026 году.

Далее "рейтинг" выглядит следующим образом:

задолженности за водоснабжение – 18%;

жилищное обслуживание – 12%;

газоснабжение – 11%;

энергоснабжение – 9%.

Больше всего новых задолженностей было зафиксировано в Харьковской области – 22 171, или 20% от всех новых дел. Второе место – Днепропетровская область, где было возбуждено 19 636 дел (18%). Третье место занимает Николаевская область с 12 841 делом (12%).

Наибольшая доля долгов приходится на людей в возрасте 46–60 лет. Это 35% всех новых дел.

В частности, именно женщины стали фигурантками более половины новых дел по долгам за коммунальные услуги. Украинки накопили 60 141 долг.

Напомним, что по состоянию на первый квартал 2026 года украинцы задолжали за коммунальные услуги 101,2 миллиарда гривен.

Если человек не оплачивает коммунальные услуги, ему могут грозить штрафные санкции. Например, это возможно в случае с электроэнергией.