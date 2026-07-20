Каковы последствия для людей, имеющих задолженность за электроэнергию
Оплатить потребленную электроэнергию украинцам следует не позднее 20 числа следующего месяца, о чем напомнили в ООО "Черкассыэнергосбыт".
Если человек пропустит крайний срок, то неоплаченная сумма автоматически приобретает статус просроченной задолженности. Долг за коммунальные услуги также влечет за собой юридические последствия. Должников ожидает начисление инфляционных потерь и 3% годовых за весь период просрочки.
Например, если ваш долг с начала года составляет 1000 гривен, сумма неотменяемых штрафов составит около 150 гривен, и со временем она будет только расти,
– пояснили украинцам.
Более того, уже с 1 июля ко всем должникам было применено автоматическое начисление за весь период просрочки.
Следует также учесть два важных нюанса:
- эта процедура не является одноразовой;
- подобные меры будут применяться ко всем должникам и в дальнейшем.
Если же квитанции игнорировать совсем, то жилье могут просто отключить от электричества. Но вернуть свет в дом будет не просто: помимо погашения долга придется заплатить несколько тысяч гривен за услуги отключения и подключения.
Если дело "дойдет" до суда, то к основной сумме долга и штрафным санкциям добавятся судебные издержки.
Украинцам следует отслеживать ситуацию с оплатой коммунальных тарифов через специальные боты и приложения. Если же у человека пока нет возможности рассчитаться за потребленную электроэнергию, то следует обратиться в Центр обслуживания потребителей.
Что еще стоит знать о тарифах на электроэнергию
Напомним, что тариф на электроэнергию для населения остается в силе. В настоящее время потребители должны платить 4,32 гривны за 1 киловатт-час. Цена останется актуальной как минимум до 31 октября 2026 года.