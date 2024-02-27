Яку суму боргу треба накопичити, щоб залишитися без електроенергії

В Україні скасували мораторій на відключення абонентів за борги за комунальні послуги. Відтак, постало питання — яку суму боргу, зокрема за електроенергію, потрібно накопичити, щоб залишитися без світла.

За які борги відключать світло

Загалом, населення має заборгованість за електроенергію у розмірі 20 мільярдів гривень. За інформацією постачальників, борг у місті Києві перевищує один мільярд гривень, так само й у Чернівцях. У деяких регіонах середній борг вищий, а в інших — нижчий.

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! Згідно з офіційною інформацією, станом на кінець жовтня минулого року загальний борг побутових споживачів за електроенергію перевищував 11 мільярдів гривень.

Експерт в енергетичній сфері з "Українського інституту майбутнього" Андріан Прокіп зазначає, що на відключення впливатиме не лише сума боргу, а й термін його нарахування.

Якщо заборгованість триває понад 2 місяці та перевищує 3 тисячі гривень, домогосподарство має негайно вирішити це питання. В іншому випадку може відбутися відключення.

Натомість непобутові споживачі й надалі не підпадають під відключення. "Укренерго" вимагає перегляду списку компаній і впровадження обмеженої кількості підприємств, щодо яких діятиме це правило.

! За словами експерта, тариф для населення, навіть після нещодавнього суттєвого підвищення у червні, залишається дотаційним та не покриває усіх витрат на виробництво і постачання електроенергії побутовим споживачам.