Кредити в Україні: як не потрапити у "борговий капкан"
- Заборгованість українців перед фінансовими установами становить приблизно 10% доходів, а обсяг кредитування у 2024 році зріс на 25%, але все ще нижчий за довоєнний рівень.
- Директорка Департаменту НБУ Первіна Дадашова рекомендує уважно вивчати умови кредиту та порівнювати витрати з доходами, щоб уникнути надмірного боргового навантаження.
Заборгованість українців перед банками та різними небанківськими фінансовими установами складає приблизно 10% доходів населення. Тобто наразі немає суттєвого зростання боргу.
Що відбувається зі споживчими кредитами в Україні
Мова йде про процес відновлення кредитування, пише 24 Канал з посиланням на директорку Департаменту фінансової стабільності НБУ Первіна Дадашову.
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Станом на зараз обсяг кредитування населення фінансовими компаніями у 2024 році зріс на 25%. Проте це все ще нижчий за показник до повномасштабного вторгнення. Крім того, обсяг кредитування населення небанківськими фінансовими установами вдесятеро менше, якщо порівнювати з обсягом кредитування населення банками.
Згідно зі словами Дадашову, проникнення роздрібного кредитування знизилося під час повномасштабної війни. Воно впало із 4% до 3% ВВП.
Зверніть увагу! Зокрема у 2014 році цей показник був 10%.
Як не потрапити у боргове навантаження
Як зазначила Первіна Дадашову, попри добрі показники в цілому, окремі позичальники дійсно можуть стикнутися з надмірним борговим навантаженням. Тому вона надала поради, як не потрапити до цього "клубу":
- Уважно вивчити умови кредиту. Зокрема щодо строку його повернення та відсоткову ставку і комісії, на сайті кредитора та в договорі. І якщо замість детальної інформації про кредит є лише заманлива пропозиція, варто шукати інші варіанти;
- Порівняти суму кредиту та видатків на його обслуговування зі своїми доходами. Якщо за місяць умовно потрібно буде віддавати кредитору понад 40% доходів, то слід готуватися до обмеження свого споживання або відмовитися від кредиту.
Експертка пояснила, що за умови стабільної невисокої інфляції тривалий проміжок часу ставки за кредитами знижуватимуться. Проте і в країнах ЄС беззаставні споживчі кредити зазвичай дорожчі за, наприклад, іпотечні.
Важливо! Тому, беручи такий кредит, варто розраховувати на свою фінансову спроможність повернути борг.