Кінець тіньового ринку алкоголю і сигарет: в Раді прийняли закони

12 січня у першому читанні ухвалили законопроєкти №8286 та №8287, якими запроваджується електронне маркування алкогольних та тютюнових виробів, а також наповнювачів для електронних сигарет.

Коли закон вступить в дію, при сплаті акцизного податку на продукцію будуть наносити QR-код, який міститиме інформацію про товар, а саме:

інформацію про виробника або імпортера товару;

місце виробництва, зберігання, відвантаження або торгівлі товаром;

обладнання для виробництва.

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Буде введено QR-код, який підтверджуватиме сплату акцизного податку та легальність товару. Завдяки унікальному графічному елементу, можна буде ідентифікувати продукцію та відстежити від місця її виробництва і до кінцевого продавця,

– Коментує заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Нардеп додав, що після впровадження закону кожен зможе власноруч перевірити оригінальність продукції через "Дію".

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За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, завдяки законопроєктам №8286 та №8287 вдасться повернути до держбюджету мільярди гривень.

За оцінками наших міжнародних партнерів, понад 30 мільярдів гривень щороку втрачає державний бюджет через відсутність належної прозорості. Величезна цифра, щоб мати купу противників цієї реформі як у владі, так і на ринку. Дякую Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики,

– написав міністр.

Нагадаємо, пальне, алкоголь та тютюн можуть подорожчати. В уряді запропонували підвищити акцизні ставки, щоб привести законодавство України до норм законодавства ЄС для виконання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.