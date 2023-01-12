Когда закон вступит в действие, при уплате акцизного налога на продукцию будут наносить QR-код, содержащий информацию о товаре, а именно:

информацию о производителе или импортере товара;

место производства, хранения, отгрузки или торговли товаром;

оборудование для производства.

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Будет введен QR-код, подтверждающий уплату акцизного налога и легальность товара. Благодаря уникальному графическому элементу, можно будет идентифицировать продукцию и отследить от места ее производства до конечного продавца,

– Комментирует заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко.

Нардеп добавил, что после введения закона каждый сможет проверить оригинальность продукции через "Действие".

Сколько налогов прячется в "тени"

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, благодаря законопроектам №8286 и №8287 удастся вернуть в госбюджет миллиарды гривен.

По оценкам наших международных партнеров, более 30 миллиардов гривен ежегодно теряет государственный бюджет из-за отсутствия должной прозрачности. Огромная цифра, чтобы иметь кучу противников этой реформе как во власти, так и на рынке. Спасибо Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики,

– написал министр.

Напомним, горючее, алкоголь и табак могут подорожать. В правительстве предложили повысить акцизные ставки, чтобы привести законодательство Украины в нормы законодательства ЕС для выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.