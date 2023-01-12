Теплая погода и падение цен на газ

Стратеги Deutsche Bank и Morgan Stanley прогнозируют подорожание евро до 1,15 доллара, а аналитики японского финансового холдинга Nomura International – до 1,1 доллара.

  • По словам валютного стратега TD Securities Марка МакКормика, именно теплая погода в еврозоне является надежной подушкой безопасности, которая поможет преодолеть рецессию.

Читайте также Гривна окрепла: где выгоднее сегодня купить доллар

  • А портфельный менеджер компании Aegon Asset Management Гарет Хеттинбим отметил, что риски понижения курса евро уменьшаются благодаря падению цен на газ.

Евро поднялся до исторического максимума

В Украине, по состоянию на утро 10 января, официальный курс евро достиг 39 гривен. Это впервые за долгий период, когда евро подорожало за сутки больше чем на 70 копеек.

Интересно "Доллар по 50 – это панический прогноз": почему с гривной все будет хорошо

  • По состоянию на 12 января наличное евро банки покупают за 42,20 грн., а продают в среднем за 42,95 грн.
  • В обменниках евро колеблется на уровне: покупка – 42,70 грн, а продажа – 43,05 грн.