Теплая погода и падение цен на газ
Стратеги Deutsche Bank и Morgan Stanley прогнозируют подорожание евро до 1,15 доллара, а аналитики японского финансового холдинга Nomura International – до 1,1 доллара.
- По словам валютного стратега TD Securities Марка МакКормика, именно теплая погода в еврозоне является надежной подушкой безопасности, которая поможет преодолеть рецессию.
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- А портфельный менеджер компании Aegon Asset Management Гарет Хеттинбим отметил, что риски понижения курса евро уменьшаются благодаря падению цен на газ.
Евро поднялся до исторического максимума
В Украине, по состоянию на утро 10 января, официальный курс евро достиг 39 гривен. Это впервые за долгий период, когда евро подорожало за сутки больше чем на 70 копеек.
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- По состоянию на 12 января наличное евро банки покупают за 42,20 грн., а продают в среднем за 42,95 грн.
- В обменниках евро колеблется на уровне: покупка – 42,70 грн, а продажа – 43,05 грн.