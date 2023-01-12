Поэтому некоторые прогнозы о падении гривны панические. Об этом рассказал народный депутат и член парламентского Комитета по экономическому развитию Александр Мариковский.

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Экономика Украины выстоит, несмотря на войну

По словам нардепа, у Украины пока достаточно инструментов для поддержки экономики.

Украина продемонстрировала, что имеет хорошие инструментарии, которые позволили "выруливать" из рецессии, вызванной кризисом из-за агрессии Российской Федерации против нашего государства. В частности, это выпуск военных облигаций, реализованных на сумму более 200 миллиардов гривен,

– отметил нардеп.

Несмотря на ослабление курса, гривна прошла в этом году успешно. Национальная валюта не так сильно девальвировала, как предполагалось в начале года.

У нас сейчас курс в сознании, по сравнению с той ситуацией, в которой находится страна. Что касается этого года, то есть консенсус-прогноз от сходящихся в оценках экспертов, что украинская гривна будет держаться на уровне 41 гривны за доллар. При этом правительство установило среднюю планку на уровне 42 гривны за доллар,

– сообщил политик.

Поэтому прогнозы экономистов, что доллар будет по 50 гривен и выше, необоснованны. Они наоборот могут усугубить ситуацию, создав ажиотаж.

Правительство, Вооруженные силы и вся Украина доказывают, что оснований для паники нет, поскольку наше государство серьезно защищается на всех фронтах, и международная поддержка, которая сейчас нам поступает, позволяет нам оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривну на нынешнем уровне,

– подытожил народный депутат.

Каким будет курс гривны в следующем году

По прогнозу, который использовался при расчетах госбюджета, официальный среднегодовой курс будет составлять 42 гривны. До конца следующего года заложено повышение до 45,3 – 45,4 гривен. Однако это не означает, что в реальности курс обязательно ослабнет, отмечает экономист Олег Пендзин.

В 2022 году у Украины не было другого варианта, как печатать деньги, ведь в начале полномасштабного вторжения у нас не было своевременной полноценной поддержки, которую обещали партнеры. Нацбанк был вынужден "подпирать" бюджет. В следующем году есть надежда, что курс будет крепче, чем спрогнозированные цифры,

– считает экономический эксперт.

В настоящее время курс гривны заморожен и зависит от дальнейшей политики Нацбанка. По словам члена совета НБУ Василия Фурмана, пока регулятор не видит оснований для повышения или отказа от фиксированного курса.