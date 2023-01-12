Курс валют в банках

За данным "Минфина", 10 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривны (без изменений против 11 января), а купить за 40,70 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 42,20 гривны (без изменений), а продают в среднем по 42,95 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,36 гривны (+6 копеек), а продают – за 40,60 гривны (-2 копейки), по данным finance.ua.

(+6 копеек), а продают – за (-2 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,70 гривны (+25 копеек), а продажа – 43,05 гривны (+8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,45 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,56 гривны (+1 копейка).

(+5 копеек), а продажа – (+1 копейка). Евро покупают по 42,65 гривны (без изменений), а продают за 42,87 гривны (+1 копейка).

Обратите внимание! Банкир Петр Мельник считает, что рост курса валют до 50 гривен за доллар в ближайшее время маловероятен. Также он считает, что НБУ не будет менять официальный курс доллара, закрепившийся на уровне 36,6 гривны.

Чего ждать от доллара на следующей неделе

Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что на этой неделе на наличном валютном рынке должен доминировать тренд по укреплению национальной валюты. Период массированных выплат зарплат остался позади, поэтому источников дополнительного спроса на валюту со стороны физических лиц становится меньше.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Попытки расшатать курс, конечно, могут повторяться, но вряд ли они будут успешными. На мой взгляд, ближайшие 7 дней курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,10 – 40,90 гривен за доллар.

Другой банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что в период с 9 по 15 января на валютном рынке не ожидается значительных изменений.