Курс валют в банках

За данным "Минфина", 11 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривны (-3 копейки против 10 января), а купить за 40,70 гривны (-7 копеек).

Обратите внимание Спрос на валюту в Украине значительно увеличился

Наличное евро банки покупают за 42,20 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 42,95 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,30 гривны (-15 копеек), а продают – за 40,62 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.

(-15 копеек), а продают – за (-8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,45 гривны (-6 копеек), а продажа – 42,97 гривны (-8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,40 гривны (-14 копеек), а продажа – 40,55 гривны (-10 копеек).

(-14 копеек), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 42,65 гривны (+5 копеек), а продают за 42,86 гривны (-2 копейки).

Чего ждать от доллара на следующей неделе

Анна Золотько в комментарии 24 Каналу отметила, что на этой неделе на наличном валютном рынке должен доминировать тренд по укреплению национальной валюты. Период массированных выплат зарплат остался позади, поэтому источников дополнительного спроса на валюту со стороны физических лиц становится меньше.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Попытки расшатать курс, конечно, могут повторяться, но вряд ли они будут успешными. На мой взгляд, ближайшие 7 дней курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,10 – 40,90 гривен за доллар.

Другой банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что в период с 9 по 15 января на валютном рынке не ожидается значительных изменений.